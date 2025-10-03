Gourmand et végétal L’atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) Paris
Gourmand et végétal Vendredi 3 octobre, 18h30 L’atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) Paris
Prix préférentiel de 47 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 59 €).
Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.
Au menu :
– Bruschetta de légumes grillés
– Risotto aux champignons à l’huile de truffe blanche
– Prunes au miel et crumble cannelle et amande
Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331848/gourmand-and-vegetal/
L'atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) 27 rue Péclet, 75015 Paris
