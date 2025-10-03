Gourmand et végétal L’atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) Paris

Gourmand et végétal Vendredi 3 octobre, 18h30 L’atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) Paris

Prix préférentiel de 47 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 59 €).

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.

Au menu :

– Bruschetta de légumes grillés

– Risotto aux champignons à l’huile de truffe blanche

– Prunes au miel et crumble cannelle et amande

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331848/gourmand-and-vegetal/

L'atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) 27 rue Péclet, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France

