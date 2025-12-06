Gourmandine et Cie ! • Cie Moriquendï Cusset
Gourmandine et Cie ! • Cie Moriquendï Cusset samedi 6 décembre 2025.
Gourmandine et Cie ! • Cie Moriquendï
Place Victor-Hugo Cusset Allier
2025-12-06
2025-12-06
2025-12-06
Après le rêve éveillé, découvrez la nouvelle création des artistes de Moriquendï Gourmandine & Cie ! au Marché de Noël de Cusset.
Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
English :
After the daydream, discover the new creation by Moriquendï artists: Gourmandine & Cie! at the Cusset Christmas Market.
German :
Entdecken Sie nach dem Tagtraum die neue Kreation der Künstler von Moriquendï: Gourmandine & Cie! auf dem Weihnachtsmarkt in Cusset.
Italiano :
Dopo il sogno ad occhi aperti, scoprite la nuova creazione degli artisti di Moriquendï: Gourmandine & Cie! al mercatino di Natale di Cusset.
Espanol :
Después de soñar despierto, descubra la nueva creación de los artistas Moriquendï: Gourmandine & Cie! en el Mercado de Navidad de Cusset.
