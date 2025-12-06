Gourmandine et Cie ! • Cie Moriquendï Cusset

Gourmandine et Cie ! • Cie Moriquendï

Après le rêve éveillé, découvrez la nouvelle création des artistes de Moriquendï Gourmandine & Cie ! au Marché de Noël de Cusset.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

After the daydream, discover the new creation by Moriquendï artists: Gourmandine & Cie! at the Cusset Christmas Market.

German :

Entdecken Sie nach dem Tagtraum die neue Kreation der Künstler von Moriquendï: Gourmandine & Cie! auf dem Weihnachtsmarkt in Cusset.

Italiano :

Dopo il sogno ad occhi aperti, scoprite la nuova creazione degli artisti di Moriquendï: Gourmandine & Cie! al mercatino di Natale di Cusset.

Espanol :

Después de soñar despierto, descubra la nueva creación de los artistas Moriquendï: Gourmandine & Cie! en el Mercado de Navidad de Cusset.

