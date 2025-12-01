Gourmandises à la patinoire Patinoire de La Barre Anglet
Patinoire de La Barre 299 avenue de l'Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
2025-12-20
Chocolat chaud et marshmallow pour petits et grands ! .
Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 30 patinoire@anglet.fr
