Gourmandises au royaume des contes Azay-le-Rideau

Gourmandises au royaume des contes

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2026-01-04 17:15:00

Date(s) :

2025-11-29

Pour la 9e édition de l’événement Noël au pays des châteaux, le château d’Azay-le-Rideau se pare à nouveau de magie et de merveilles et vous invite à vivre une parenthèse enchantée placée sous le signe de la gourmandise et de l’imaginaire.

Au fil des salles, vous découvrirez de somptueux décors de fêtes et des tables dressées inspirés des plus beaux contes de notre enfance. Une table cristalline évoque l’univers féérique de La Reine des Neiges, un sapin, roi des forêts, est orné de précieuses pommes rappelant le conte de Blanche Neige et, en ouvrant les portes d’une armoire, les paysages givrés de Narnia se dévoilent et composent une atmosphère glacée et envoûtante, propice à l’émerveillement. 13 .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

English :

For the 9th edition of Noël au pays des châteaux, the Château d’Azay-le-Rideau is once again decked out in magic and wonder, inviting you to experience an enchanted interlude of gourmet delights and imagination.

German :

Für die 9. Ausgabe der Veranstaltung Weihnachten im Land der Schlösser schmückt sich das Schloss Azay-le-Rideau erneut mit Magie und Wundern und lädt Sie zu einer zauberhaften Auszeit ein, die unter dem Zeichen der Gaumenfreuden und der Fantasie steht.

Italiano :

Per la 9ª edizione di Natale nel Paese dei Castelli, il Castello di Azay-le-Rideau si veste nuovamente di magia e meraviglia, invitandovi a godere di una parentesi incantata di delizie gastronomiche e fantasia.

Espanol :

Para la 9ª edición de Navidad en el País de los Castillos, el castillo de Azay-le-Rideau se engalana una vez más de magia y asombro, invitándole a disfrutar de un interludio encantado de delicias gastronómicas e imaginación.

