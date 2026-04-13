Gourmandises de printemps, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Gourmandises de printemps, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille dimanche 19 avril 2026.
Gourmandises de printemps 19 avril – 6 mai Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T10:30:00+02:00 – 2026-05-06T11:30:00+02:00
Gourmandises de printemps
Participez à la fabrication de douceurs de printemps, qui sauront ravir vos papilles.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Bien se nourrir
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille
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