Gourmandises en Loire Chouzé-sur-Loire 31 juillet 2025 10:00

Indre-et-Loire

Gourmandises en Loire 4 Rue de la Pompe Chouzé-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 10:00:00

fin : 2025-07-31 11:30:00

Date(s) :

2025-07-31

Tous les jeudis, du 20 juin au 12 septembre, les vignerons de Saint Nicolas de Bourgueil proposent une découverte des vins et produits du terroir lors d’une balade sur la Loire. Les participants embarqueront à bord d’une Toue Cabanée, la Martinienne II . Les vins servis sont du domaine Godefroy. Cette embarcation traditionnelle était utilisée pour voyager sur la Loire, jusqu’au 19ième siècle. Cette activité culturelle a pour objectifs de faire découvrir aux passagers :

La Loire sous toutes ces facettes,

Les vins issus de l’Appellation Saint-Nicolas de Bourgueil,

Les produits du terroir dans une démarche zéro kilomètres.

Les Mariniers agrémentent cette balade avec leurs connaissances et anecdotes locales sur ce fleuve royal, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. .

4 Rue de la Pompe

Chouzé-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 37 08 contact@stnicolasdebourgueil.fr

English :

Every Thursday from June 20 to September 12, the winegrowers of Saint Nicolas de Bourgueil offer a discovery tour of their wines and local produce on the Loire. Participants will board a Toue Cabanée, the « Martinienne II ». Wines served are from Domaine Godefroy.

German :

Jeden Donnerstag, vom 20. Juni bis zum 12. September, bieten die Winzer von Saint Nicolas de Bourgueil eine Entdeckungstour auf der Loire an, bei der Sie die Weine und Produkte der Region kennenlernen können. Die Teilnehmer gehen an Bord einer Toue Cabanée, der « Martinienne II ». Die Weine werden von der Domaine Godefroy serviert.

Italiano :

Ogni giovedì, dal 20 giugno al 12 settembre, i viticoltori di Saint Nicolas de Bourgueil offriranno ai visitatori la possibilità di scoprire i vini e i prodotti locali in un viaggio lungo la Loira. I partecipanti saliranno a bordo di una Toue Cabanée, la « Martinienne II ». I vini serviti provengono dal Domaine Godefroy.

Espanol :

Todos los jueves, del 20 de junio al 12 de septiembre, los viticultores de Saint Nicolas de Bourgueil ofrecerán a los visitantes la posibilidad de descubrir los vinos y productos locales en un viaje por el Loira. Los participantes se embarcarán en una Toue Cabanée, la « Martinienne II ». Los vinos que se servirán son del Domaine Godefroy.

L’événement Gourmandises en Loire Chouzé-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme