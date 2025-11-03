Gourmandises normandes Noël Fontenay-le-Marmion

Gourmandises normandes Noël

L’APE vous régale ! Bénéficiez de prix doux sur les produits de C.D. chocolats à IFS et de la Maison du Biscuit grâce à notre commande groupée. Commande via HelloAsso ou bon de commande à remettre aux écoles.

English : Gourmandises normandes Noël

The APE treats you! Benefit from low prices on products from C.D. chocolates in IFS and from La Maison du Biscuit thanks to our grouped order. Order via HelloAsso or order form for schools.

German : Gourmandises normandes Noël

Die EV verwöhnt Sie! Profitieren Sie dank unserer Sammelbestellung von günstigen Preisen für die Produkte von C.D. chocolats in IFS und La Maison du Biscuit. Bestellung über HelloAsso oder Bestellschein, der den Schulen ausgehändigt wird.

Italiano :

L’APE è entusiasta! Approfittate dei prezzi bassi sui prodotti di C.D. chocolates in IFS e La Maison du Biscuit grazie al nostro ordine di gruppo. Ordine tramite HelloAsso o modulo d’ordine da consegnare alle scuole.

Espanol :

¡La APE está encantada! Aproveche los bajos precios de los productos de chocolates C.D. en IFS y La Maison du Biscuit gracias a nuestro pedido en grupo. Haga su pedido a través de HelloAsso o del formulario de pedido que se entregará a las escuelas.

