Gourou Dany Parmentier

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 21:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Une expérience hilarante à la frontière du stand-up et du show de développement personnel

​Vous l’avez sans doute découvert en tant que Philippe Risotto avec Airnadette, venez faire la connaissance du Gourou Dany Parmentier dans un spectacle hilarant qui mêle le rire et le développement personnel. Grâce à ses méthodes surprenantes, Dany Parmentier révèle le potentiel de son public, oui même le tien, à travers une expérience humaine puissante. Dany Parmentier te donnera les outils pour devenir meilleur et saisir les opportunités que la vie t’offre. Et ça commence maintenant ce conseil est gratuit et pourtant, c’est de loin le meilleur Prends ta place et tu auras déjà commencé à grandir Parce qu’assister au show de Dany Parmentier, c’est changer à tout jamais…en mieux. .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gourou Dany Parmentier Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais