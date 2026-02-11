Goût-thé dansant SARLABOUS Sarlabous

Goût-thé dansant

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 16:30:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Goût-thé dansant proposé par La Relieuse au Moulin des Baronnies. Enfants et personnes en situation de handicap bienvenus. Sans réservation.

Plus d’informations auprès de Sarah au 06 30 45 53 47

.

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 45 53 47

English :

Goût-thé dansant offered by La Relieuse at the Moulin des Baronnies. Children and disabled guests welcome. No reservation required.

Further information from Sarah on 06 30 45 53 47

