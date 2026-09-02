Goûte & Devina, la Provence à l’aveugle Puget-Ville
samedi 17 octobre 2026 · Puget-Ville
Informations pratiques
Puget-Ville
Goûte & Devina, la Provence à l’aveugle
Le lieu de rendez-vous est communiqué à l’inscription Puget-Ville Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Immersion unique dans le terroir du triangle d’or des Côtes de Provence à Puget-Ville avec Agathe Loy, sommelière de Sentiers & Cépages..
.
Le lieu de rendez-vous est communiqué à l’inscription Puget-Ville 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 71 54 80 sentiersetcepages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A VINEYARD EVENT TAKES CENTER STAGE! VINEYARD DAYS & DISCOVERIES
A unique immersion in the terroir of the “Golden Triangle” of the Côtes de Provence—Puget-Ville—with Agathe Loy, sommelier at Sentiers & Cépages…
L’événement Goûte & Devina, la Provence à l’aveugle Puget-Ville a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var