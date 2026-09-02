Informations pratiques

Puget-Ville

Goûte & Devina, la Provence à l’aveugle

Le lieu de rendez-vous est communiqué à l’inscription Puget-Ville Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Immersion unique dans le terroir du triangle d’or des Côtes de Provence à Puget-Ville avec Agathe Loy, sommelière de Sentiers & Cépages..

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Le lieu de rendez-vous est communiqué à l’inscription Puget-Ville 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 71 54 80 sentiersetcepages@gmail.com

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English :

A VINEYARD EVENT TAKES CENTER STAGE! VINEYARD DAYS & DISCOVERIES

A unique immersion in the terroir of the “Golden Triangle” of the Côtes de Provence—Puget-Ville—with Agathe Loy, sommelier at Sentiers & Cépages…

L’événement Goûte & Devina, la Provence à l’aveugle Puget-Ville a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var