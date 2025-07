Goûter à la ferme Des crêpes et des confitures CAMPAN Campan

CAMPAN 100 route du Peyras Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 19:00:00

Solange, des confitures de Solange, vous propose un goûter à la ferme ! Crêpes et confitures sont au programme mais aussi pâtisseries aux fruits du jardin accompagnées d’une boisson.

CAMPAN 100 route du Peyras Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 69 54

English :

Solange, from Les confitures de Solange, invites you to a farm snack! Pancakes and jams are on the menu, as well as garden fruit pastries and a drink.

German :

Solange von Solange’s Konfitüren bietet Ihnen einen Imbiss auf dem Bauernhof an! Crêpes und Marmeladen stehen auf dem Programm, aber auch Gebäck mit Früchten aus dem Garten, begleitet von einem Getränk.

Italiano :

Solange, di Les confitures de Solange, propone una merenda in fattoria! Il menu prevede frittelle e marmellate, dolci alla frutta del giardino e una bevanda.

Espanol :

Solange, de Les confitures de Solange, ofrece una merienda en la granja El menú incluye tortitas y mermeladas, bollería de frutas del huerto y una bebida.

