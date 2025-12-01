Goûter à la ferme Des crêpes et des confitures, CAMPAN Campan
Goûter à la ferme Des crêpes et des confitures
CAMPAN 100 route du Peyras Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-29 14:00:00
fin : 2025-12-29 18:00:00
2025-12-29
Crêpes et confitures maison accompagnées de boissons chaudes dans une ambiance chaleureuse au coin du poêle.
CAMPAN 100 route du Peyras Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83
English :
Pancakes and homemade jams served with hot drinks in a cosy atmosphere by the stove.
