Goûter à la ferme Des crêpes et des confitures

chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 18:00:00

2026-02-19

Solange, des confitures de Solange, vous propose un goûter à la ferme ! Crêpes et confitures sont au programme mais aussi pâtisseries aux fruits du jardin accompagnées d’une boisson.

chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83

English :

Solange, from Les confitures de Solange, invites you to a farm snack! Pancakes and jams are on the menu, as well as garden fruit pastries and a drink.

