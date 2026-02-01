Goûter à la ferme Des crêpes et des confitures chez les Confitures de Solange Campan
Solange, des confitures de Solange, vous propose un goûter à la ferme ! Crêpes et confitures sont au programme mais aussi pâtisseries aux fruits du jardin accompagnées d’une boisson.
chez les Confitures de Solange CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83
Solange, from Les confitures de Solange, invites you to a farm snack! Pancakes and jams are on the menu, as well as garden fruit pastries and a drink.
L’événement Goûter à la ferme Des crêpes et des confitures Campan a été mis à jour le 2026-02-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65