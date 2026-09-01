Informations pratiques

Peyriat

Gouter à la ferme du champ du puits

211 chemin de la Fontaine Peyriat Ain

Tarif : – – EUR

5€ par personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Venez découvrir notre jardin maraîcher aux multiples couleurs et odeurs avec un « focus biodiversité » suivi d’un goûter avec les produits de la ferme.

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211 chemin de la Fontaine Peyriat 01430 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 36 55 44 lechampdupuits@gmail.com

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English :

Come discover our vegetable garden, with its myriad colors and scents, featuring a « biodiversity focus, » followed by a tasting of the farm’s produce.

L’événement Gouter à la ferme du champ du puits Peyriat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Bugey