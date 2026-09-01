Gouter à la ferme du champ du puits Peyriat
mercredi 30 septembre 2026 · Peyriat
Informations pratiques
Peyriat
Gouter à la ferme du champ du puits
211 chemin de la Fontaine Peyriat Ain
Tarif : – – EUR
5€ par personne.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Venez découvrir notre jardin maraîcher aux multiples couleurs et odeurs avec un « focus biodiversité » suivi d’un goûter avec les produits de la ferme.
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211 chemin de la Fontaine Peyriat 01430 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 36 55 44 lechampdupuits@gmail.com
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English :
Come discover our vegetable garden, with its myriad colors and scents, featuring a « biodiversity focus, » followed by a tasting of the farm’s produce.
L’événement Gouter à la ferme du champ du puits Peyriat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Bugey