Goûter à l’anglaise Atelier Chez Penny Belle Selve Fleurac 21 juin 2025 15:00

Dordogne

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

2025-06-21

Goûter à l’anglaise. Vente d’articles artisanaux faits maison et puces de couturières. Toutes les recettes au profit du service néonatologie de l’hôpital de Périgueux.

Goûter à l’anglaise, thé, gâteaux, scones avec crème fraiche épaisse et confitures de fraises.

Atelier Chez Penny Belle Selve 320 Impasse du Soleil Levant

Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 98 86

English : Goûter à l’anglaise

English-style tea party. Sale of home-made crafts and dressmakers’ flea market. All proceeds to benefit the neonatology department of Périgueux hospital.

German : Goûter à l’anglaise

Englischer Nachmittagsimbiss. Verkauf von selbstgemachten Handwerksartikeln und Flohmarkt der Näherinnen. Alle Einnahmen zugunsten der Neonatologieabteilung des Krankenhauses von Périgueux.

Italiano :

Festa del tè in stile inglese. Vendita di prodotti artigianali e mercatino dell’usato di sartoria. Il ricavato andrà a favore del reparto di neonatologia dell’ospedale di Périgueux.

Espanol : Goûter à l’anglaise

Fiesta del té al estilo inglés. Venta de artesanía casera y mercadillo de modistas. La recaudación se destinará al servicio de neonatología del hospital de Périgueux.

