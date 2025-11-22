Goûter-Atelier Centre Paris Anim’ Clavel PARIS

Réalisations créatives et colorées avec des fruits de saison. Une exploration sensorielle ou chaque enfant raconte sa propre histoire

Cet atelier s’adresse aux enfants de 6 à 9 ans.

Le samedi 22 novembre 2025

de 11h00 à 12h30

gratuit

Inscription sur place ou par téléphone au 01 42 40 87 78

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.

Centre Paris Anim’ Clavel 40 rue Manin 75019 PARIS

+33142408778 clavel@ligueparis.org