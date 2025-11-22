Goûter-Atelier Centre Paris Anim’ Clavel PARIS
Goûter-Atelier Centre Paris Anim’ Clavel PARIS samedi 22 novembre 2025.
Réalisations créatives et colorées avec des fruits de saison. Une exploration sensorielle ou chaque enfant raconte sa propre histoire
Cet atelier s’adresse aux enfants de 6 à 9 ans.
Le samedi 22 novembre 2025
de 11h00 à 12h30
gratuit
Inscription sur place ou par téléphone au 01 42 40 87 78
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.
Centre Paris Anim’ Clavel 40 rue Manin 75019 PARIS
+33142408778 clavel@ligueparis.org