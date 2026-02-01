Goûter au Conservatoire Conservatoire Besançon
Goûter au Conservatoire
Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon Doubs
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 16:30:00
2026-02-28
Venez goûter au conservatoire arts plastiques-danse-musique-théâtre, un après-midi ludique et culturel pour les enfants de 3 à 7 ans en collaboration avec le Frac Franche-Comté.
Au programme ateliers découverte de 14h à 16h30 pour les enfants de 3 à 7 ans ( gratuit sur inscription à conservatoire.grandbesancon.fr). Goûter offert aux participants.
Spectacle Qui, que, quoi ? création de la compagnie Carré Blanc à 11H où 17H (billetterie@cotecour.fr) .
