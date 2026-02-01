Goûter au Conservatoire Conservatoire Besançon

Goûter au Conservatoire

Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Venez goûter au conservatoire arts plastiques-danse-musique-théâtre, un après-midi ludique et culturel pour les enfants de 3 à 7 ans en collaboration avec le Frac Franche-Comté.

Au programme ateliers découverte de 14h à 16h30 pour les enfants de 3 à 7 ans ( gratuit sur inscription à conservatoire.grandbesancon.fr). Goûter offert aux participants.

Spectacle Qui, que, quoi ? création de la compagnie Carré Blanc à 11H où 17H (billetterie@cotecour.fr) .

Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter au Conservatoire

L’événement Goûter au Conservatoire Besançon a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON