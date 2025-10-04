Goûter autour du Père Castor Bibliothèque de Château-Chervix Château-Chervix
Goûter autour du Père Castor Bibliothèque de Château-Chervix Château-Chervix samedi 4 octobre 2025.
Goûter autour du Père Castor Bibliothèque de Château-Chervix
Le bourg Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Goûter autour du Père Castor Bibliothèque de Château-Chervix
La Bibliothèque de Château-Chervix organise un goûter littéraire « autour du Père Castor » à destination des enfants de 4 à 7 ans et de leurs accompagnateurs. Lors de cette animation gratuite, les participants profiteront de la lecture de deux contes en suivant le malin renard, guidés vers la découverte d’une maquette du jardin de la Maison du Père Castor. .
Le bourg Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 80 45
English : Goûter autour du Père Castor Bibliothèque de Château-Chervix
German : Goûter autour du Père Castor Bibliothèque de Château-Chervix
Italiano :
Espanol : Goûter autour du Père Castor Bibliothèque de Château-Chervix
L’événement Goûter autour du Père Castor Bibliothèque de Château-Chervix Château-Chervix a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne