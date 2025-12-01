Goûter avec le Père Noël et animations Place Mulac Angoulême
2025-12-19 16:00:00
2025-12-19
2025-12-19
Le comité de quartier et les commerçants de Saint Cybard vous proposent un moment festif à l’occasion des fêtes de Noël.
Place Mulac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
English :
The Saint Cybard neighborhood committee and shopkeepers are organizing a festive event to celebrate Christmas.
German :
Der Stadtteilausschuss und die Geschäftsleute von Saint Cybard laden Sie zu einem festlichen Moment anlässlich der Weihnachtsfeiertage ein.
Italiano :
Il comitato di quartiere e i negozianti di Saint Cybard organizzano un evento festivo in occasione del Natale.
Espanol :
El comité de barrio y los comerciantes de Saint Cybard organizan un acto festivo con motivo de la Navidad.
