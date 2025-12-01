Goûter avec le Père Noël et animations Place Mulac

Place Mulac Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le comité de quartier et les commerçants de Saint Cybard vous proposent un moment festif à l’occasion des fêtes de Noël.

.

Place Mulac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

The Saint Cybard neighborhood committee and shopkeepers are organizing a festive event to celebrate Christmas.

German :

Der Stadtteilausschuss und die Geschäftsleute von Saint Cybard laden Sie zu einem festlichen Moment anlässlich der Weihnachtsfeiertage ein.

Italiano :

Il comitato di quartiere e i negozianti di Saint Cybard organizzano un evento festivo in occasione del Natale.

Espanol :

El comité de barrio y los comerciantes de Saint Cybard organizan un acto festivo con motivo de la Navidad.

L’événement Goûter avec le Père Noël et animations Place Mulac Angoulême a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême