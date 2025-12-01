Goûter avec le père Noël Ribeauvillé
Goûter avec le père Noël Ribeauvillé mercredi 17 décembre 2025.
Goûter avec le père Noël
Place de la Mairie Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-17 15:30:00
fin : 2025-12-17 17:30:00
Date(s) :
2025-12-17
Venez déguster un bon goûter de Noël en compagnie du père Noël en personne !
Viens prendre ton goûter avec le père Noël !
Au programme
Déguste un délicieux chocolat chaud (vin chaud pour tes parents)
Profite d’une petite balade en crèche
Dépose ta tétine sur l’Arbre à Tétines
Fais une photo en compagnie du père Noël
Assiste au spectacle de marionnettes et petits tours de magie avec Madame Confettis .
Place de la Mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23
English :
Come and enjoy a tasty Christmas snack with Santa Claus himself!
German :
Genießen Sie einen leckeren Weihnachtssnack mit dem Weihnachtsmann höchstpersönlich!
Italiano :
Venite a gustare una gustosa merenda natalizia con Babbo Natale in persona!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de una sabrosa merienda navideña con el mismísimo Papá Noel!
L’événement Goûter avec le père Noël Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr