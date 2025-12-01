Goûter avec le père Noël

Place de la Mairie Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-17 15:30:00

fin : 2025-12-17 17:30:00

2025-12-17

Venez déguster un bon goûter de Noël en compagnie du père Noël en personne !

Au programme

Déguste un délicieux chocolat chaud (vin chaud pour tes parents)

Profite d’une petite balade en crèche

Dépose ta tétine sur l’Arbre à Tétines

Fais une photo en compagnie du père Noël

Assiste au spectacle de marionnettes et petits tours de magie avec Madame Confettis .

Place de la Mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

English :

Come and enjoy a tasty Christmas snack with Santa Claus himself!

German :

Genießen Sie einen leckeren Weihnachtssnack mit dem Weihnachtsmann höchstpersönlich!

Italiano :

Venite a gustare una gustosa merenda natalizia con Babbo Natale in persona!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una sabrosa merienda navideña con el mismísimo Papá Noel!

L’événement Goûter avec le père Noël Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr