Goûter avec les animaux de la ferme Chalet Hôtel Le Prieuré Chamonix-Mont-Blanc

Chalet Hôtel Le Prieuré 149, allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 15:00:00
fin : 2025-08-30 18:00:00
Date(s) :
2025-08-29
Goûter avec les animaux de la ferme !
Chalet Hôtel Le Prieuré 149, allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 32 58 26 activites.fermepeda@gmail.com
English :
A snack with the farm animals!
German :
Probieren Sie mit den Tieren auf dem Bauernhof!
Italiano :
Una merenda con gli animali della fattoria!
Espanol :
Una merienda con los animales de la granja
