Goûter avec les animaux de la ferme Chalet Hôtel Le Prieuré Chamonix-Mont-Blanc

Goûter avec les animaux de la ferme Chalet Hôtel Le Prieuré Chamonix-Mont-Blanc vendredi 29 août 2025.

Goûter avec les animaux de la ferme

Chalet Hôtel Le Prieuré 149, allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 15:00:00
fin : 2025-08-30 18:00:00

Date(s) :
2025-08-29

Goûter avec les animaux de la ferme !
  .

Chalet Hôtel Le Prieuré 149, allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 32 58 26  activites.fermepeda@gmail.com

English :

A snack with the farm animals!

German :

Probieren Sie mit den Tieren auf dem Bauernhof!

Italiano :

Una merenda con gli animali della fattoria!

Espanol :

Una merienda con los animales de la granja

L’événement Goûter avec les animaux de la ferme Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc