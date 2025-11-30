Goûter avec les Grues cendrées Sabres

Goûter avec les Grues cendrées Sabres dimanche 30 novembre 2025.

Goûter avec les Grues cendrées

Sabres Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-28 2026-01-11 2026-01-25 2026-02-01

Durant un après-midi, venez observer et découvrir les grues cendrées sur le plateau landais en compagnie d’un ornithologue qui observe, parle des grues et accompagne des groupes depuis plus de 25 ans. L’après-midi se déroule en 3 temps. Un temps d’observation et de recherche des grues sur les zones d’alimentation, un moment de partage autour d’une boisson chaude (thé, café, jus de fruit et en-cas) puis observation des grues rentrant au dortoir. Déplacement en voiture sur les zones d’observation. Prêt de jumelles, et longue vue.

Rdv et départ 14h salle des fêtes de Sabres ou église de Captieux

Sur réservation .

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 94 54 02 jerome.beyaert@neuf.fr

English : Goûter avec les Grues cendrées

German : Goûter avec les Grues cendrées

Italiano :

Espanol : Goûter avec les Grues cendrées

L’événement Goûter avec les Grues cendrées Sabres a été mis à jour le 2025-09-17 par PNR Landes de Gascogne