Goûter bavard Biscuiterie Ménou Plougonver

Informations pratiques

Plougonver

Goûter bavard

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Scène ouverte, chants, poèmes et musique à la biscuiterie Ménou. Inscription sur place dès 15h45. .

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 61 97

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English :

L’événement Goûter bavard Plougonver a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol