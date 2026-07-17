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AGENDA · Plougonver

Goûter bavard Biscuiterie Ménou Plougonver

jeudi 27 août 2026 · Biscuiterie Ménou · Plougonver

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Biscuiterie Ménou
Adresse
16 Rue de la Gare
Ville
22810 Plougonver
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plougonver

Goûter bavard

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Scène ouverte, chants, poèmes et musique à la biscuiterie Ménou. Inscription sur place dès 15h45.   .

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 61 97 

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English :

L’événement Goûter bavard Plougonver a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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