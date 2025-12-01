Goûter Cabaret à l’Ile Blanche Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec

Goûter Cabaret à l’Ile Blanche

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

Début : 2025-12-26 15:30:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

La Maison d’Accueil de l’Île Blanche propose plusieurs temps de pause pendant ces fêtes de fin d’année. L’occasion de prendre le temps de vivre ensemble les fêtes, dans une atmosphère conviviale.

Venez assister à un goûter cabaret un concert de variétés, jazz et musique bretonne.

Tous les événements sont en libre participation. .

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 43 72

