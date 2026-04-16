Goûter-calèche à Rugles Rue de la Bové Rugles

Rugles

Goûter-calèche à Rugles

Rue de la Bové La Fenderie Rugles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Partez pour une balade gourmande en calèche, au cœur de cette ancienne cité médiévale, célèbre pour son travail du métal. En témoigne la cline, une pierre bleutée dont la couleur est due aux résidus de la cuisson des minerais.

La guide du patrimoine vous expliquera pourquoi les épingles étaient de renommée dans toute l’Europe, en passant par la Fenderie et le fourneau.

* Samedi 2 mai avec des départs de la Fenderie à

– 10h30

– 11h30

– 14h30

– 15h30

– 16h30

Durée 40min.

Informations et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129, place de la Madeleine 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton) ou par téléphone au 02 32 32 17 17.

Autres goûter-calèche

– Samedi 9 mai à Tillières-sur-Avre.

– Samedi 16 mai à Breteuil.

– Samedi 23 mai à Damville. .

Rue de la Bové La Fenderie Rugles 27250 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17

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English : Goûter-calèche à Rugles

L’événement Goûter-calèche à Rugles Rugles a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure