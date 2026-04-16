Goûter-calèche à Tillières-sur-Avre Parking de l’église Saint-Hilaire Tillières-sur-Avre

Tillières-sur-Avre

Goûter-calèche à Tillières-sur-Avre

Parking de l’église Saint-Hilaire 29 rue de Paris Tillières-sur-Avre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Faites halte dans cette ancienne forteresse du duché de Normandie. Entre patrimoine et nature au bord de l’eau, cette cité au relief atypique vous émerveillera.

La guide du patrimoine, vous racontera l’histoire du pont de la Guillerie, qui fut d’abord construit en bois. Mais aussi celle de l’église Saint-Hilaire, ou les vestiges de l’impressionnante porte médiévale.

* Samedi 9 mai avec des départs du parking de l’église (29 rue de Paris) à

– 10h30

– 11h30

– 14h30

– 15h30

– 16h30

Durée 40min.

Informations et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129, place de la Madeleine 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton) ou par téléphone au 02 32 32 17 17.

Autres goûter-calèche

– Samedi 2 mai à Rugles.

– Samedi 16 mai à Breteuil.

– Samedi 23 mai à Damville. .

Parking de l’église Saint-Hilaire 29 rue de Paris Tillières-sur-Avre 27570 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17

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English : Goûter-calèche à Tillières-sur-Avre

L’événement Goûter-calèche à Tillières-sur-Avre Tillières-sur-Avre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure