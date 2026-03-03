Goûter Le Grand Bain Casteljaloux
Goûter Le Grand Bain Casteljaloux mercredi 4 mars 2026.
Goûter
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Vente de gâteaux faits maison par les résidents de l’Habitat Inclusif et de La Taillade.
Vente de bijoux. .
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 25 55 legrandbain47@gmail.com
