Goûter Le Grand Bain Casteljaloux

Goûter

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Vente de gâteaux faits maison par les résidents de l’Habitat Inclusif et de La Taillade.

Vente de bijoux. .

English : Goûter

