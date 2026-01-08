Goûter chantant Rue du 8 mai 1945 Varennes-le-Grand
Goûter chantant Rue du 8 mai 1945 Varennes-le-Grand dimanche 18 janvier 2026.
Goûter chantant
Rue du 8 mai 1945 Foyer Rural Y. Sarcey Varennes-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Goûter chantant animé par Mélody Fournier et plus de 30 choristes de Saône Mélodie.
L’occasion de vous faire découvrir quelques chants d’ici & d’ailleurs de leur nouveau répertoire, pour cette saison 2026, dans la bonne humeur et autour d’un goûter.
Participation libre. Saône Mélodie vous attend ! .
Rue du 8 mai 1945 Foyer Rural Y. Sarcey Varennes-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 62 99 pmc.rety@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Goûter chantant
L’événement Goûter chantant Varennes-le-Grand a été mis à jour le 2026-01-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I