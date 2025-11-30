Goûter classique #2 Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Après le podcast à succès de France Musique et à l’occasion de la sortie du livre chez Auzou, les Zinstrus débarquent sur scène ! Trois dessins animés muets, des musiciens en liberté, deux comédiens déchaînés et des instruments qui parlent : le théâtre devient fabrique d’histoires sonores et d’images folles. Piano, guitare, contrebasse : ça joue, ça bruite, ça déborde !

Lucas Henry, multi-instrumentiste

Rodolphe Théry, percussionniste

Alexis Vandendaelen, comédien

Mélody Denturck, illustratrice

Présenté par Saskia de Ville, autrice et productrice à France Musique

Durée01:10PrixDe 5 € à 16 € / Gratuit – 14 ansHoraire15:00LieuTDV-Sarah Bernhardt_Studio

Une version concert du fameux podcast pour les enfants diffusé par France Musique

Le dimanche 30 novembre 2025

de 15h00 à 16h10

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442