Goûter classique #2 Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris
Goûter classique #2 Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris dimanche 30 novembre 2025.
Après le podcast à succès de France Musique et à l’occasion de la sortie du livre chez Auzou, les Zinstrus débarquent sur scène ! Trois dessins animés muets, des musiciens en liberté, deux comédiens déchaînés et des instruments qui parlent : le théâtre devient fabrique d’histoires sonores et d’images folles. Piano, guitare, contrebasse : ça joue, ça bruite, ça déborde !
Lucas Henry, multi-instrumentiste
Rodolphe Théry, percussionniste
Alexis Vandendaelen, comédien
Mélody Denturck, illustratrice
Présenté par Saskia de Ville, autrice et productrice à France Musique
Durée01:10PrixDe 5 € à 16 € / Gratuit – 14 ansHoraire15:00LieuTDV-Sarah Bernhardt_Studio
Une version concert du fameux podcast pour les enfants diffusé par France Musique
Le dimanche 30 novembre 2025
de 15h00 à 16h10
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-30T16:00:00+01:00
fin : 2025-11-30T17:10:00+01:00
Date(s) : 2025-11-30T15:00:00+02:00_2025-11-30T16:10:00+02:00
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442