GOÛTER-CONCERT AVEC MÉLISSE DE ROSE Labastide-Clermont

GOÛTER-CONCERT AVEC MÉLISSE DE ROSE

SALLE DES FETES Labastide-Clermont Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-25 16:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Un concert l'après-midi! Formule originale pour passer un moment cosy, musical et convivial. Avec Mélisse de Rose, artiste locale. Chanson à textes et à voix, dans un univers de Pop, Jazz n' Blues, accompagnées de Guitare rythmée.

Une boisson chaude offerte.

Pâtisseries maison sur place.

Une boisson chaude offerte.

Pâtisseries maison sur place.

Un concert en après-midi !

Une formule originale pour partager un moment cosy, musical et convivial.

Avec Mélisse de Rose, artiste locale, qui vous propose des chansons à texte et à voix, dans un univers pop, jazz et blues, accompagnée d’une guitare rythmée.

Une boisson chaude offerte.

Pâtisseries maison sur place. 0 .

SALLE DES FETES Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 43 92 assoclac@gmail.com

English:

An afternoon concert! An original formula for a cosy, musical and convivial moment. With local artist Mélisse de Rose. Lyrical and vocal songs, in a universe of Pop, Jazz n' Blues, accompanied by rhythmic Guitar.

Complimentary hot drink.

Home-made pastries available.

Complimentary hot drink.

Home-made pastries available.

