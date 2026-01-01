GOÛTER-CONCERT AVEC MÉLISSE DE ROSE Labastide-Clermont
GOÛTER-CONCERT AVEC MÉLISSE DE ROSE Labastide-Clermont dimanche 25 janvier 2026.
GOÛTER-CONCERT AVEC MÉLISSE DE ROSE
SALLE DES FETES Labastide-Clermont Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 6 EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 16:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Un concert l’après-midi! Formule originale pour passer un moment cosy, musical et convivial. Avec Mélisse de Rose, artiste locale. Chanson à textes et à voix, dans un univers de Pop, Jazz n’ Blues, accompagnées de Guitare rythmée.
Une boisson chaude offerte.
Pâtisseries maison sur place.
Un concert en après-midi !
Une formule originale pour partager un moment cosy, musical et convivial.
Avec Mélisse de Rose, artiste locale, qui vous propose des chansons à texte et à voix, dans un univers pop, jazz et blues, accompagnée d’une guitare rythmée.
Une boisson chaude offerte.
Pâtisseries maison sur place. 0 .
SALLE DES FETES Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 43 92 assoclac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An afternoon concert! An original formula for a cosy, musical and convivial moment. With local artist Mélisse de Rose. Lyrical and vocal songs, in a universe of Pop, Jazz n’ Blues, accompanied by rhythmic Guitar.
Complimentary hot drink.
Home-made pastries available.
L’événement GOÛTER-CONCERT AVEC MÉLISSE DE ROSE Labastide-Clermont a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE