Goûter-Concert David Shaw and The Beat Amiens

Début : 2025-12-03 15:00:00
MER. 3 DÉCEMBRE 2025
15:00
David Shaw and The Beat
Cold wave / Pop industrielle | FR
15:15
C’est un secret bien gardé dans le show-business, mais oui, les artistes qui performent aux goûter-concerts devant vos enfants ont eux-même eu une enfance, jadis.
Né à Manchester et marqué au fer rouge par les contre-cultures qui ont façonné son adolescence (rave, punk, garage), David Shaw s’est donné pour mission de créer une musique hors des formats et des sentiers battus.
On l’a ainsi vu produire de la musique électronique sous l’alias Siskid, jouer sur l’album Burn Your Own Church de Blackstrobe (Beggars, 2007), et collaborer avec Jennifer Cardini et Vitalic. Il a pris son indépendance sous le nom de David Shaw And The Beat, avec l’album So It Goes, un mélange élégant de techno et de new wave. Plus tard, il fonde DBFC, groupe auteur d’un bijou de rock synthétique aux échos baggy et madchester.
Tarif normal Tarif unique 6€
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
WEDNESDAY dECEMBER 3, 2025
15:00
David Shaw and The Beat
Cold wave / Industrial pop | FR
15:15
It’s a well-kept secret in show business, but yes, the artists who perform at your children’s tea parties had a childhood of their own once upon a time.
Born in Manchester and deeply influenced by the counter-cultures that shaped his adolescence (rave, punk, garage), David Shaw has made it his mission to create music that is outside the box and off the beaten track.
He has produced electronic music under the alias Siskid, played on Blackstrobe?s Burn Your Own Church (Beggars, 2007), and collaborated with Jennifer Cardini and Vitalic. He went independent under the name David Shaw And The Beat, with the album So It Goes, an elegant blend of techno and new wave. Later, he founded DBFC, a group that produced a gem of synthetic rock with baggy, madchester echoes.
Regular price: Single price: 6?
German :
MIER. 3. DEZEMBER 2025
15:00
David Shaw and The Beat
Cold Wave / Industrial Pop | DE
15:15
Es ist ein gut gehütetes Geheimnis im Showbusiness, aber ja, die Künstler, die bei den Tea-Party-Konzerten vor Ihren Kindern auftreten, hatten selbst einmal eine Kindheit.
David Shaw wurde in Manchester geboren und von den Gegenkulturen, die seine Jugend geprägt haben (Rave, Punk, Garage), gebrandmarkt.
Er produzierte elektronische Musik unter dem Alias Siskid, spielte auf dem Blackstrobe-Album Burn Your Own Church (Beggars, 2007) und arbeitete mit Jennifer Cardini und Vitalic zusammen. Unter dem Namen David Shaw And The Beat machte er sich mit dem Album So It Goes, einer eleganten Mischung aus Techno und New Wave, selbstständig. Später gründete er DBFC, eine Band, die ein Juwel des Synthie-Rock mit Baggy- und Madchester-Echos schuf.
Normaler Preis: Einmaliger Preis: 6?
Italiano :
MERCOLEDI’. 3 DICEMBRE 2025
15:00
David Shaw e The Beat
Cold wave / Industrial pop | FR
15:15
È un segreto ben custodito nel mondo dello spettacolo, ma sì, gli artisti che si esibiscono ai tea party dei vostri figli hanno avuto un’infanzia tutta loro, una volta.
Nato a Manchester e plasmato dalle controculture che hanno segnato la sua adolescenza (rave, punk, garage), David Shaw ha fatto della creazione di musica fuori dagli schemi e dai sentieri battuti la sua missione.
Ha prodotto musica elettronica con lo pseudonimo di Siskid, ha suonato su Burn Your Own Church dei Blackstrobe (Beggars, 2007) e ha collaborato con Jennifer Cardini e Vitalic. È diventato indipendente con il nome di David Shaw And The Beat, con l’album So It Goes, un’elegante miscela di techno e new wave. In seguito ha fondato i DBFC, un gruppo che ha prodotto un gioiello di rock sintetico con echi di madchester.
Prezzo normale: Prezzo unico: 6?
Espanol :
MIERCOLES 3 DICIEMBRE 2025
15:00
David Shaw y The Beat
Cold wave / Pop industrial | FR
15:15
Es un secreto bien guardado en el mundo del espectáculo, pero sí, los artistas que actúan en las fiestas del té de tus hijos tuvieron una infancia propia hace tiempo.
Nacido en Manchester y formado por las contraculturas que marcaron su adolescencia (rave, punk, garage), David Shaw se ha propuesto crear una música fuera de lo común y de los caminos trillados.
Ha producido música electrónica bajo el alias de Siskid, ha tocado en Burn Your Own Church (Beggars, 2007), de Blackstrobe, y ha colaborado con Jennifer Cardini y Vitalic. Se independizó bajo el nombre de David Shaw And The Beat, con el álbum So It Goes, una elegante mezcla de techno y new wave. Más tarde fundó DBFC, un grupo que produjo una joya de rock sintético con ecos de madchester.
Precio normal: Precio único: 6?
L’événement Goûter-Concert David Shaw and The Beat Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS