Goûter Concert du Concervatoire Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
Goûter Concert du Concervatoire Médiathèque Christian Bobin Le Creusot samedi 7 mars 2026.
Goûter Concert du Concervatoire
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Goûter Concert par les élèves de la classe de chant choral du Conservatoire, dirigés par Laure Chalamet. .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Goûter Concert du Concervatoire
L’événement Goûter Concert du Concervatoire Le Creusot a été mis à jour le 2026-02-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)