Goûter Concert du Concervatoire Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Goûter Concert du Concervatoire

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

2026-03-07

Goûter Concert par les élèves de la classe de chant choral du Conservatoire, dirigés par Laure Chalamet. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

