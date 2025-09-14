Goûter-concert Former l’ensemble qui rassemble Valence

MJC du Grand Charran Valence Drôme

Début : 2025-09-14 14:00:00
2025-09-14

Goûter-concert organisé par l’association l’Association Nos Amis d’Enface / Family West Sound.
MJC du Grand Charran Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 69 94  mjc.grandcharran@cegetel.net

English :

Goûter-concert organized by Association Nos Amis d’Enface / Family West Sound.

German :

Goûter-concert organisiert von der Vereinigung l’Association Nos Amis d’Enface / Family West Sound.

Italiano :

Merenda concerto organizzata dall’Associazione Nos Amis d’Enface / Family West Sound.

Espanol :

Concierto merienda organizado por la Association Nos Amis d’Enface / Family West Sound.

