Goûter-concert Michel Hubert

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

C’est un secret bien gardé dans le show-business, mais oui, les artistes qui performent aux goûter-concerts devant vos enfants ont eux-même eu une enfance, jadis.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Michel Hubert n’a ni 80 ans ni les cheveux blancs. Il ne fait ni de la guitare ni du piano et il ne chante ni Les lacs du Connemara ni La groupie du pianiste . En réalité, il est à l’opposé de tout ce que vous imaginez. Imprévisible et versatile, son imagination est sans limite. Un seul mot d’ordre la Fiesta !

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

English :

It’s a well-kept secret in show business, but yes, the artists who perform at your children’s tea parties had a childhood of their own once upon a time.

Contrary to what his name might suggest, Michel Hubert is neither 80 nor white-haired. He doesn’t play guitar or piano, nor does he sing Les lacs du Connemara or La groupie du pianiste . In fact, he’s the opposite of everything you might imagine. Unpredictable and versatile, his imagination knows no bounds. Just one word: Fiesta!

L’événement Goûter-concert Michel Hubert Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS