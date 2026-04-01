Goûter-Concert Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche
Goûter-Concert Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche mercredi 15 avril 2026.
Rémalard en Perche
Goûter-Concert
Bellou-sur-Huisne 57 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Goûter-Concert avec l’Escadron Volant de la Reine à la ludothèque Coeur du Perche.
Pratique au 57 rue de l’Huisne à Bellou-sur-Huisne. .
Bellou-sur-Huisne 57 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 90 72
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English : Goûter-Concert
L’événement Goûter-Concert Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-03 par OT CdC Coeur du Perche
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