Goûter-Concert Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Goûter-Concert

Bellou-sur-Huisne 57 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Goûter-Concert avec l’Escadron Volant de la Reine à la ludothèque Coeur du Perche.

Pratique au 57 rue de l’Huisne à Bellou-sur-Huisne. .

Bellou-sur-Huisne 57 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 90 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter-Concert

L’événement Goûter-Concert Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-03 par OT CdC Coeur du Perche