Goûter-Concert Taqsim Driver Z.A. L’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Goûter-Concert Taqsim Driver

Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Début : 2025-12-14 17:00:00

Et si on profitait d’un dimanche en famille pour faire le plein d’énergie musicale ? Un concert joyeux à vivre en famille, avec des musiques venues d’ailleurs et des rythmes d’aujourd’hui. Taqsim Driver mélange instruments traditionnels et beats électro pour embarquer petits et grands dans un voyage sonore dansant, festif et accessible dès 4 ans. Goûter sur place, son adapté aux petites oreilles. .

Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

