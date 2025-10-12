Goûter-concert : tremplin jeune artiste Conservatoire International de Musique de Paris Paris
Venez découvrir Olivier Hak, jeune pianiste prodige de 15 ans, déjà lauréat de nombreux concours internationaux, dont le prestigieux Concours de Piano d’Île-de-France 2024.
Au programme : Haydn, Tchaïkovski, Debussy et Liszt
Concert suivi d’un goûter avec pâtisseries offertes pour petits et grands.
La Pochette Musicale présente un jeune talent rare du piano
Le dimanche 12 octobre 2025
de 16h00 à 17h00
payant
Prix de 10 à 15€.
Tout public.
début : 2025-10-12T19:00:00+02:00
fin : 2025-10-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-12T16:00:00+02:00_2025-10-12T17:00:00+02:00
Conservatoire International de Musique de Paris 8 rue Alfred de Vigny 75008 Paris
https://www.lapochettemusicale.com/copie-de-festival-%C3%A0-bagatelle contact.smop@gmail.com https://www.facebook.com/lapochettemusicale https://www.facebook.com/lapochettemusicale