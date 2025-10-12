Goûter-concert : tremplin jeune artiste Conservatoire International de Musique de Paris Paris

Goûter-concert : tremplin jeune artiste Conservatoire International de Musique de Paris Paris dimanche 12 octobre 2025.

Venez découvrir Olivier Hak, jeune pianiste prodige de 15 ans, déjà lauréat de nombreux concours internationaux, dont le prestigieux Concours de Piano d’Île-de-France 2024.

Au programme : Haydn, Tchaïkovski, Debussy et Liszt

Concert suivi d’un goûter avec pâtisseries offertes pour petits et grands.

La Pochette Musicale présente un jeune talent rare du piano

Le dimanche 12 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Prix de 10 à 15€.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-12T16:00:00+02:00_2025-10-12T17:00:00+02:00

Conservatoire International de Musique de Paris 8 rue Alfred de Vigny 75008 Paris

https://www.lapochettemusicale.com/copie-de-festival-%C3%A0-bagatelle contact.smop@gmail.com https://www.facebook.com/lapochettemusicale https://www.facebook.com/lapochettemusicale