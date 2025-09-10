Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille Bibliothèque municipale d’Aureille Aureille

Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille

Mercredi 10 septembre 2025 à partir de 15h30.

Mercredi 15 octobre 2025 à partir de 15h30.

Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 15h30.

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 15h30. Bibliothèque municipale d’Aureille 5 rue des Bergeries Aureille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-10 15:30:00

Rendez-vous à la bibliothèque municipale d’Aureille, un mercredi par mois, pour un moment goûter et conte !Enfants

La Bibliothèque Municipale d’Aureille propose aux enfants un goûter-conte, un mercredi par mois, à 15h30.



A partir de 3 ans



* Mercredi 10 septembre 2025

Découvrez quelques contes qui viendront vous faire frissonner ou rire avec un héros parmi les plus célèbres Le grand méchant loup



* Mercredi 15 octobre



* Mercredi 19 novembre



* Mercredi 17 décembre .

Bibliothèque municipale d’Aureille 5 rue des Bergeries Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 96 62 bibliotheque.aureille@wanadoo.fr

English :

Come to Aureille Municipal Library one Wednesday a month for tea time and storytelling!

German :

Treffpunkt ist einmal im Monat mittwochs in der Stadtbibliothek von Aureille, wo es einen Nachmittagsimbiss und Märchen gibt!

Italiano :

Un mercoledì al mese venite alla biblioteca pubblica di Aureille per una merenda e una storia!

Espanol :

Acérquese a la biblioteca pública de Aureille un miércoles al mes para disfrutar de un tentempié y un cuento

