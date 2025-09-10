Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille Bibliothèque municipale d’Aureille Aureille
Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille Bibliothèque municipale d’Aureille Aureille mercredi 10 septembre 2025.
Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille
Mercredi 10 septembre 2025 à partir de 15h30.
Mercredi 15 octobre 2025 à partir de 15h30.
Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 15h30.
Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 15h30. Bibliothèque municipale d’Aureille 5 rue des Bergeries Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 15:30:00
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10 2025-10-15 2025-11-19 2025-12-17
Rendez-vous à la bibliothèque municipale d’Aureille, un mercredi par mois, pour un moment goûter et conte !Enfants
La Bibliothèque Municipale d’Aureille propose aux enfants un goûter-conte, un mercredi par mois, à 15h30.
A partir de 3 ans
* Mercredi 10 septembre 2025
Découvrez quelques contes qui viendront vous faire frissonner ou rire avec un héros parmi les plus célèbres Le grand méchant loup
* Mercredi 15 octobre
* Mercredi 19 novembre
* Mercredi 17 décembre .
Bibliothèque municipale d’Aureille 5 rue des Bergeries Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 96 62 bibliotheque.aureille@wanadoo.fr
English :
Come to Aureille Municipal Library one Wednesday a month for tea time and storytelling!
German :
Treffpunkt ist einmal im Monat mittwochs in der Stadtbibliothek von Aureille, wo es einen Nachmittagsimbiss und Märchen gibt!
Italiano :
Un mercoledì al mese venite alla biblioteca pubblica di Aureille per una merenda e una storia!
Espanol :
Acérquese a la biblioteca pública de Aureille un miércoles al mes para disfrutar de un tentempié y un cuento
L’événement Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille Aureille a été mis à jour le 2025-09-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles