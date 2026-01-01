Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille Bibliothèque municipale d’Aureille Aureille

Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille

Mercredi 17 juin 2026 à 15h30. Bibliothèque municipale d’Aureille 5 rue des Bergeries Aureille Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la bibliothèque municipale d’Aureille, un mercredi par mois, pour un moment goûter et conte !Enfants

La Bibliothèque Municipale d’Aureille propose aux enfants un goûter-conte, un mercredi par mois, à 15h30.



A partir de 3 ans



Première date, le Mercredi 14 janvier 2026 !



Bibliothèque municipale d’Aureille 5 rue des Bergeries Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 96 62 bibliotheque.aureille@wanadoo.fr

English :

Come to Aureille Municipal Library one Wednesday a month for tea time and storytelling!

