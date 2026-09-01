Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille Bibliothèque municipale d’Aureille Aureille

Informations pratiques

Aureille

Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille

Mercredi 23 septembre 2026 à 15h30.

Mercredi 14 octobre 2026 à 15h30.

Mercredi 18 novembre 2026 à 15h30.

Mercredi 16 décembre 2026 à 15h30. Bibliothèque municipale d’Aureille 5 rue des Bergeries Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:30:00

fin : 2026-10-14 15:30:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-14 2026-11-18 2026-12-16

Rendez-vous à la bibliothèque municipale d’Aureille, un mercredi par mois, pour un moment goûter et conte !Enfants

La Bibliothèque Municipale d’Aureille propose aux enfants un goûter-conte, un mercredi par mois, à 15h30.



À partir de 3 ans



Notez dans vos agendas !



* Mercredi 23 septembre 2026

Thème Amitié & Harcèlement des histoires adaptées permettront d’échanger sur les disputes, l’exclusion et les bons réflexes à adopter face au harcèlement.

Une animation gratuite pour réfléchir ensemble tout en partageant un moment gourmand.



* Mercredi 14 octobre 2026



* Mercredi 18 novembre 2026



* Mercredi 16 décembre 2026 .

Bibliothèque municipale d’Aureille 5 rue des Bergeries Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 96 62 bibliotheque.aureille@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to Aureille Municipal Library one Wednesday a month for tea time and storytelling!

L’événement Goûter & conte à la bibliothèque d’Aureille Aureille a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles