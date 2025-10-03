Goûter – conté au son de l’accordéon ! Bibliothèque municipale Rieux-Volvestre

Après-midi contes et musique destinés aux résidents de l’EHPAD et aux ainés de la commune animé par Pierre Ricard, conteur-musicien. C’est au son de l’accordéon et au travers de divers contes en français et en occitan que se déroulera cet après-midi !

Un goûter viendra clôturer ce moment de partage et de convivialité !

Bibliothèque municipale 1 rue de l’Ort 31310 Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie 0561984200 http://www.mairie-rieux-volvestre.fr

