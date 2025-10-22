Goûter conté avec Alice et les Fées du Hasard la Mort et le Diable Bar d’en face Tréhorenteuc

Goûter conté avec Alice et les Fées du Hasard la Mort et le Diable

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2025-10-22 16:30:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-10-22

Autour d’une boisson chaude et d’un goûter, découvrez des contes pour apprendre à déjouer la Mort en personne, à tromper le Diable et le prendre à son propre jeu et, pourquoi pas, découvrir ce qu’il y a de l’autre côté … Et si nous n’avions pas de raison de craindre le seuil de l’hiver ?

Tout public. A 16h30. .

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

