Goûter conté avec Jean le Raconte’art les p’tit dossiers extraordinaires du Diable Bar d’en face Tréhorenteuc

Goûter conté avec Jean le Raconte’art les p’tit dossiers extraordinaires du Diable

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2025-10-29 16:30:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Vous venez de faire un tour en forêt ? Posez-vous maintenant autour d’une boisson chaude et d’un goûter pour écouter les histoires de Jean LeRaconte’Art.

Nous suivons un détective à la recherche du Diable, qui loin d’avoir disparu dans les tréfonds du Moyen-Age, ressurgit dans notre société contemporaine. Revêtant bien des apparences, le diable se dévoilera au fil des contes-enquêtes.

Fait divers, cold cases et dossiers extraordinaires sont au rendez-vous. Conseillé à partir de 10 ans. A 16h30. .

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

