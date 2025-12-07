Goûter conté avec Les Fées du Hasard Bar d’en face Tréhorenteuc

Goûter conté avec Les Fées du Hasard

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Des histoires d’ombre et de lumière pour quand les longues nuits se couvrent d’un manteau hivernal. Venez écouter le murmure de récits anciens qui nous rappellent que la lumière revient toujours et que l’hiver n’a pas le dernier mot. Des contes qui réchauffent, à savourer avec un chocolat chaud entre les mains, au coin de la cheminée !

Réservation conseillée, par téléphone. A 16h .

Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

English :

L’événement Goûter conté avec Les Fées du Hasard Tréhorenteuc a été mis à jour le 2025-12-03 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande