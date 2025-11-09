Gouter conté Contes d’ici et d’ailleurs Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs Saint-Jean-des-Champs

Gouter conté Contes d’ici et d’ailleurs Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs Saint-Jean-des-Champs dimanche 9 novembre 2025.

Gouter conté Contes d’ici et d’ailleurs

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:15:00

Date(s) :

2025-11-09

Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer.

Le cœur, on le sait, est fait pour les histoires .

Par Camille Regnault, conteuse.

De la réalité au merveilleux, de la Normandie à des ailleurs plus ou moins lointains, le vent des contes nous porte et nous emporte. D’histoire en histoire, on se laisse entrainer dans un monde inconnu et qui nous paraît pourtant si proche…

Gratuit Tout public à partir de 6 ans Sur réservation au 02 33 51 07 75 ou par mail mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr. .

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

English : Gouter conté Contes d’ici et d’ailleurs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gouter conté Contes d’ici et d’ailleurs Saint-Jean-des-Champs a été mis à jour le 2025-10-21 par OTGTM BIT Granville