Goûter conté de Noël

Tour Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:30:00

fin : 2025-12-22 16:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Les petits sont invités à venir tendre l’oreille pour écouter deux histoires de Noël. Après cette plongée dans l’imaginaire, les enfants partageront un petit goûter… Durée 45 minutes.

Nombre de places limité. Inscription obligatoire. .

Tour Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

English : Goûter conté de Noël

German : Goûter conté de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Goûter conté de Noël Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-09-22 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I