Goûter conté de Noël
Tour Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-22 15:30:00
fin : 2025-12-22 16:30:00
2025-12-22 2025-12-29
Les petits sont invités à venir tendre l’oreille pour écouter deux histoires de Noël. Après cette plongée dans l’imaginaire, les enfants partageront un petit goûter… Durée 45 minutes.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire. .
Tour Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
