Goûter conté Le quatrième petit cochon Maison Mireille Pierson Gisors

Goûter conté Le quatrième petit cochon

Maison Mireille Pierson 28 rue de Rieglesberg Gisors Eure

Début : 2026-02-13 16:30:00

fin : 2026-02-13 18:30:00

2026-02-13

Vivez un moment magique et gourmand autour de l’histoire Le quatrième petit cochon contée par l’association D Mots 2 Zic. Un bon goûter partagé vous attend accompagné de rires et d’histoires. .

Maison Mireille Pierson 28 rue de Rieglesberg Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 65 centre-social@mairie-gisors.fr

