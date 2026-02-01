Goûter conté Le quatrième petit cochon Maison Mireille Pierson Gisors
Maison Mireille Pierson 28 rue de Rieglesberg Gisors Eure
Début : 2026-02-13 16:30:00
fin : 2026-02-13 18:30:00
2026-02-13
Vivez un moment magique et gourmand autour de l’histoire Le quatrième petit cochon contée par l’association D Mots 2 Zic. Un bon goûter partagé vous attend accompagné de rires et d’histoires. .
Maison Mireille Pierson 28 rue de Rieglesberg Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 65 centre-social@mairie-gisors.fr
English : Goûter conté Le quatrième petit cochon
