Goûter conté Les curieuses vacances de la famille Damm Maison Mireille Pierson Gisors

Goûter conté Les curieuses vacances de la famille Damm

Maison Mireille Pierson 28 rue de Rieglesberg Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 16:30:00

fin : 2025-11-21 18:30:00

Date(s) :

2025-11-21

L’association D Mots 2 Zic et la Maison Mireille Pierson de Gisors vous propose un moment magique et gourmand autour de l’histoire Les curieuses vacances de la famille Damm . Une aventure pleine de surprises avec une famille cochon d’Inde un peu loufoque. .

Maison Mireille Pierson 28 rue de Rieglesberg Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 65 centre-social@mairie-gisors.fr

English : Goûter conté Les curieuses vacances de la famille Damm

