Goûter conté Les curieuses vacances de la famille Damm Maison Mireille Pierson Gisors vendredi 21 novembre 2025.
Maison Mireille Pierson 28 rue de Rieglesberg Gisors Eure
Début : 2025-11-21 16:30:00
fin : 2025-11-21 18:30:00
2025-11-21
L’association D Mots 2 Zic et la Maison Mireille Pierson de Gisors vous propose un moment magique et gourmand autour de l’histoire Les curieuses vacances de la famille Damm . Une aventure pleine de surprises avec une famille cochon d’Inde un peu loufoque. .
Maison Mireille Pierson 28 rue de Rieglesberg Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 65 centre-social@mairie-gisors.fr
