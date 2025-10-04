Goûter conté Médiathèque De Saint-Céré Saint-Céré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Les voix de L’Arbraconte

Pour clore la journée en beauté, laissez-vous emporter par les voix envoûtantes de L’Arbraconte.

Petits et grands seront ravis de découvrir ou redécouvrir l’art du conte, entre émotions, rires et moments de partage.

Une expérience poétique et captivante pour toute la famille !

Médiathèque De Saint-Céré 18 Avenue Victor Hugo 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 0565381814 https://mediatheque.saint-cere.fr/

@ Clémence Delugeau